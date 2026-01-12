FESTIVAL LE PRINTEMPS DES NOTES LE MANGE BAL

Avenue du stade Alairac Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 22:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Tourbillon folk électro avec Le Mange Bal Théodore Lefeuvre (composition, accordéon, claviers, machines), Loïc Vergnaux (clarinette). Un voyage dansant à travers les traditions musicales les plus vibrantes de Bretagne, d’Occitanie et d’Auvergne qui prennent vie dans une fusion sonore époustouflante.

.

Avenue du stade Alairac 11290 Aude Occitanie +33 6 68 88 45 22 leprintempsdesnotes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Electro folk whirlwind with Le Mange Bal: Théodore Lefeuvre (composition, accordion, keyboards, machines), Loïc Vergnaux (clarinet). A danceable journey through the most vibrant musical traditions of Brittany, Occitania and Auvergne, brought to life in a breathtaking fusion of sound.

L’événement FESTIVAL LE PRINTEMPS DES NOTES LE MANGE BAL Alairac a été mis à jour le 2026-01-12 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme