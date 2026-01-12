FESTIVAL LE PRINTEMPS DES NOTES MASSILIA GIPSY BAND Alairac

FESTIVAL LE PRINTEMPS DES NOTES MASSILIA GIPSY BAND

Concert avec MASSILIA GIPSY BAND dans le cadre du Festival le Printemps des Notes

Écouter le Massilia Gipsy Band, c’est mettre le cap à l’Est et plonger dans une musique tzigane colo-rée d’influences multiples le klezmer, le swing, le chant lyrique ne sont jamais loin. Les musiciens marient gaieté et mélancolie, virtuosité et sensibilité, au service d’un métissage musical qui ne manque jamais de faire chavirer le public.

Concert with MASSILIA GIPSY BAND as part of the Printemps des Notes Festival

To listen to the Massilia Gipsy Band is to head east and plunge into a gypsy music colored by multiple influences: klezmer, swing and lyrical song are never far away. The musicians combine gaiety and melancholy, virtuosity and sensitivity, in a musical blend that never fails to thrill the audience.

