FESTIVAL LE PRINTEMPS DES NOTES SOIRÉE SALSA COLECTIVO CALIENTE Alairac

Dans le cadre du Festival le Printemps des notes, soirée Salsa avec le groupe COLECTIVO CALIENTE.

Le Colectivo Caliente est un collectif de musiciens et musiciennes réuni.e.s autour des musiques cubaines et afro-latines avec la volonté de faire vivre l’héritage culturel des Amériques Noires, par la musique, le chant et la danse, reliés intimement tous les trois par des polyrythmies riches et envoutantes.

Le Colectivo Caliente souhaite mettre le feu avec sa salsa afro-cubana grâce à une équipe élastique, tropicale et festive et faire chalouper les corps dans une mer caribéenne

de tumbaos syncopés

.

As part of the Printemps des notes Festival, Salsa evening with the group COLECTIVO CALIENTE.

Colectivo Caliente is a collective of musicians united around Cuban and Afro-Latin music, with the aim of bringing to life the cultural heritage of Black America, through music, song and dance, all three intimately linked by rich, bewitching polyrhythms.

Colectivo Caliente aims to set afro-Cuban salsa ablaze with an elastic, tropical and festive line-up, and get bodies swaying in a Caribbean sea of

of syncopated tumbaos

