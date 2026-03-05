Festival | Le Printemps des Poètes Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Charente

Festival | Le Printemps des Poètes

Salle des fêtes Place du Vieux Marché Châteauneuf-sur-Charente Charente

De 10h à 18h Salon des arts et des lettres Gratuit

A 18h30 Concert Claude et Lucie Concert à capella mêlant poésie et chanson 5 €



Au G.R.E.C Table hommage à François Julien-Labruyère fondateur des éditions du Croît-vif

.

English :

10 a.m. to 6 p.m.: Salon des arts et des lettres Free admission

6:30pm: Concert Claude et Lucie A capella concert combining poetry and song €5



At the G.R.E.C.: Table tribute to François Julien-Labruyère, founder of the Croît-vif publishing house.

