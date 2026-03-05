Festival | Le Printemps des Poètes Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Charente
Salle des fêtes Place du Vieux Marché Châteauneuf-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
De 10h à 18h Salon des arts et des lettres Gratuit
A 18h30 Concert Claude et Lucie Concert à capella mêlant poésie et chanson 5 €
Au G.R.E.C Table hommage à François Julien-Labruyère fondateur des éditions du Croît-vif
Salle des fêtes Place du Vieux Marché Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 12 42
English :
10 a.m. to 6 p.m.: Salon des arts et des lettres Free admission
6:30pm: Concert Claude et Lucie A capella concert combining poetry and song €5
At the G.R.E.C.: Table tribute to François Julien-Labruyère, founder of the Croît-vif publishing house.
