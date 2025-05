Festival Le Roman des Musiques Polyphoniques – Arronnes, 4 juin 2025 19:00, Arronnes.

Allier

Festival Le Roman des Musiques Polyphoniques

Début : 2025-06-04 19:00:00

fin : 2025-06-04

2025-06-04

Ce festival est l’occasion de mettre en valeur le département polyphonique et musique ancienne du conservatoire de Vichy Communauté (harpe, clavecin, orgue, guitare classique, accordéon et flûte à bec) dans les églises romanes de l’agglomération.

Eglise d’Arronnes

Arronnes 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr

English :

This festival is an opportunity to showcase the Vichy Communauté conservatory?s polyphonic and early music department (harp, harpsichord, organ, classical guitar, accordion and recorder) in the area?s Romanesque churches.

German :

Dieses Festival bietet die Gelegenheit, die Abteilung für Polyphonie und Alte Musik des Konservatoriums von Vichy Communauté (Harfe, Cembalo, Orgel, klassische Gitarre, Akkordeon und Blockflöte) in den romanischen Kirchen der Agglomeration zur Geltung zu bringen.

Italiano :

Questo festival è un’occasione per presentare il dipartimento polifonico e di musica antica del Conservatorio della Comunità di Vichy (arpa, clavicembalo, organo, chitarra classica, fisarmonica e flauto dolce) nelle chiese romaniche della città.

Espanol :

Este festival es una oportunidad para mostrar el departamento de polifonía y música antigua del Conservatorio de la Comunidad de Vichy (arpa, clave, órgano, guitarra clásica, acordeón y flauta dulce) en las iglesias románicas de la ciudad.

