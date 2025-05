Festival Le Roman des Musiques Polyphoniques – Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés, 6 juin 2025 19:00, Saint-Germain-des-Fossés.

Allier

Festival Le Roman des Musiques Polyphoniques Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier

Début : 2025-06-06 19:00:00

fin : 2025-06-06

2025-06-06

Ce festival est l’occasion de mettre en valeur le département polyphonique

et musique ancienne du conservatoire de Vichy Communauté dans les églises romanes de l’agglomération.

Rue du Prieuré Prieuré

Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr

English :

This festival is an opportunity to showcase the Vichy Communauté conservatory?s polyphonic

and early music departments of the Vichy Communauté conservatory in the town?s Romanesque churches.

German :

Dieses Festival bietet die Gelegenheit, die Abteilung für Polyphonie

und Alte Musik des Konservatoriums von Vichy Communauté in den romanischen Kirchen der Agglomeration.

Italiano :

Questo festival è un’occasione per presentare i dipartimenti di polifonia e di musica antica del Conservatorio della Comunità di Vichy nelle chiese romaniche dell’area urbana

e di musica antica del Conservatorio della Comunità di Vichy nelle chiese romaniche dell’area urbana.

Espanol :

Este festival es una oportunidad para dar a conocer los departamentos de polifonía y música antigua del Conservatorio de la Communauté de Vichy

y de música antigua del Conservatorio de la Comunidad de Vichy en las iglesias románicas de la zona urbana.

