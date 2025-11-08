Festival Le Sens du Jeu Salle des fêtes Sens

Festival Le Sens du Jeu

Salle des fêtes 58 Rue René Binet Sens Yonne

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 20:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Sur place et à disposition se trouveront environ de nombreux jeux de société pour petits et grands, animés par une équipe de bénévoles.

Nous aurons des nouveautés, à découvrir sur place, envoyées par nos partenaires ludiques.

La ProtoZone sera l’occasion de tester des jeux en présence de leurs auteurs.

Des auteurs de jeux édités seront également présents pour les affronter, échanger avec eux et faire dédicacer vos boîtes !

N’hésitez pas à venir rencontrer Charles Chevalier, Mélody Leblond, Guillaume Albin,

Justine Vanhuffel, Balla Diara…

Les plus jeunes trouveront également un espace enfants dédié sous la surveillance des parents.

Vous trouverez aussi des jeux de rôles et jeux de figurines animés par l’association l’Odyssée de l’Imaginaire.

Des escapes games animés par le lycée Sainte Colombe.

Un espace tournois dédié.

Un espace TCG sera animé par la Crique aux Jeux avec Magic, Lorcana, Pokemon, Riftbound, …

Une braderie ludique sera mise en place pour chiner des pépites à petits prix.

Il y aura également une tombola avec des jeux à gagner toutes les 3h en moyenne !

Petite restauration et buvette sur place.

Nourriture et boissons extérieures non autorisées.

Exception pour les gourdes et nourriture de bébé.

Plusieurs exposants seront présent comme

La Crique aux Jeux

Ludipassion

Quid Facis

Monsieur Bonbon

Loïc Podogorska

Brick A Brain

Librairie le XIII .

Salle des fêtes 58 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

