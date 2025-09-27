Festival Le Son du Bois Saint-Loup-sur-Semouse
Festival Le Son du Bois
Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône
Tarif : 3 – 3 – 40 EUR
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-09-28 23:30:00
2025-09-27
Découvrez l’univers de la lutherie française à travers des festivités vibrantes.
Scènes ouvertes, concerts, exposants, snack/buvette, masterclass, scènes ouvertes et cours.
Avec entre autres Amaury Faivre, Jean-Félix Lalanne,et Eric Gombart. .
Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
