Le Son du Roc revient pour une 6ème édition le samedi 14 juin 2025 !

Une programmation rock, des artistes passionnés, une ambiance conviviale et festive… Préparez-vous à vibrer au rythme du Roc !

Cette année, découvrez les groupes de musique Les Pok’s, La Raymonde et le duo Moon’s Law ! Et pour une ambiance encore plus musicale, le Bagad Dor Vras d’Argentré sera également présent !

Restauration et buvette sur place.

Billetterie disponible en ligne sur HelloAsso.

Cet événement est organisé par le comité des fêtes de Montautour. .

Rue de la Mairie Enclos paroissial de Notre-Dame du Roc

Montautour 35210 Ille-et-Vilaine Bretagne

