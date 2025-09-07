Festival Le Temps d’aimer Itxassou

Fronton Itxassou Pyrénées-Atlantiques

Mizel Théret et Beñat Achiary. Danseur et chorégraphe, Mizel Théret converse avec la voix puissante de Beñat Achiary. Ensemble, ils offrent un diptyque autour de la mémoire, guidé par une sensibilité partagée et une écoute profonde. Repli à la salle Sanoki en cas de pluie. .

Fronton Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 57 56

