Festival le Temps d’aimer la danse Collectif Hedo et Dantzaz Bardos

Festival le Temps d’aimer la danse Collectif Hedo et Dantzaz

Fronton Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

De 15h à 16h le collectif guadeloupéen Hedo et leur danse caribéenne partent à la rencontre de la création contemporaine dans un spectacle qui évoque le « départ contraint ». La chorégraphie sera augmentée d’une danse partagée, fruit d’ateliers avec les danseurs amateurs du village. Repli au trinquet en cas de pluie.

De 16h à 17h avec le spectacle Dantzaz vous partirez à la rencontre de l’univers de Gil Harush, chorégraphe installé à Donostia, qui explore dans Gesala les traditions de pêche de Getaria.

Un après-midi généreux où la danse nous fait voyager dans une multitude de mondes ouverts. .

Fronton Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 46 bidache@otpaysbasque.com

