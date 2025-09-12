Festival le Temps d’Aimer la danse Malandain ballet + Berritza Elgarrekin Rue du 8-mai1945 Mauléon-Licharre

Festival le Temps d'Aimer la danse Malandain ballet + Berritza Elgarrekin

vendredi 12 septembre 2025.

Rue du 8-mai1945 Jaï-alaï Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Cette année encore le festival « Le temps d’aimer la danse » se déploie et investit le jaï-alaï de Mauléon.

Vous êtes invités à découvrir la collaboration entre les danseurs du Malandain ballet et les danseurs souletins de Berritza. Elgarrekin en basque veut dire ensemble. Les deux formations avaient déjà partagé la scène à l’occasion du concert de nouvel an, début 2025. Le ballet « Minuit et demi ou le coeur mystérieux » sur des musiques de Camille Saint Saëns côtoiera avec délectation le txistu. Billetterie en ligne ou dans les bureaux de l’Office de Tourisme Pays Basque. .

