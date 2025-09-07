Festival Le Temps d’aimer Louhossoa

Salle Harri Xuri Louhossoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Initié en 2022 dans le cadre du Temps d’Aimer, le CCN Malandain Ballet Biarritz mène un projet innovant de coopération et d’échanges entre artistes basques et caribéens. Accueilli à Biarritz, à La Bastide Clairence et à Tardets, le collectif HEDO présente sa nouvelle création, Douslèt, mot créole qui désigne une confiserie. Entre douceur et dureté, rigidité et friabilité, à l’image de ce bonbon, la pièce est le reflet des témoignages et récits confiés autour de la notion de « départ contraint ». Ancré et engagé depuis leur territoire, les Caraïbes, ces quatre jeunes danseurs créeent un langage propre et singulier nourri des danses traditionnelles caribéennes. .

Salle Harri Xuri Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 57 56

