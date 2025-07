Festival le théâtre de verdure EN MODE FESTI Route du Pont de l’Europe Vichy

Festival le théâtre de verdure EN MODE FESTI Route du Pont de l’Europe Vichy vendredi 11 juillet 2025.

Festival le théâtre de verdure EN MODE FESTI

Route du Pont de l’Europe Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes Vichy Allier

Tarif : 18 – 18 – 45 EUR

Billet jour

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11 17:00:00

fin : 2025-07-13 00:00:00

Date(s) :

2025-07-11

3 jours de fêtes à Vichy au festival En Mode Festi au Théâtre de Verdure

.

Route du Pont de l’Europe Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 16 22 79 sylvain@enmodefesti.fr

English :

3 days of festivities in Vichy at the En Mode Festi festival at the Théâtre de Verdure

German :

3 Tage Party in Vichy beim Festival En Mode Festi im Théâtre de Verdure

Italiano :

3 giorni di festa a Vichy con il festival En Mode Festi al Théâtre de Verdure

Espanol :

3 días de fiesta en Vichy con el festival En Mode Festi en el Théâtre de Verdure

L’événement Festival le théâtre de verdure EN MODE FESTI Vichy a été mis à jour le 2025-06-27 par Vichy Destinations