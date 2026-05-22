Davejean

FESTIVAL LE VENT D’AOÛT

Davejean Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Bob Morse, le plus américain des habitants des Corbières organise pour plusieurs jours de festival !

Pour cette 10ème édition, le festival promet une programmation éclectique proposant des concerts de musique et des expositions variées… une large programmation indisciplinaire est attendue !

Buvette ambulante sur place.

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Davejean 11330 Aude Occitanie +33 6 27 73 21 83 bobmorsesculpture@gmail.com

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English :

Bob Morse, the most American of the Corbières inhabitants, is organizing a multi-day festival!

For this 10th edition, the festival promises an eclectic line-up of music concerts and varied exhibitions… a wide-ranging, indisciplinary program is expected!

Mobile refreshment bar on site.

L’événement FESTIVAL LE VENT D’AOÛT Davejean a été mis à jour le 2026-05-22 par