FESTIVAL LE VENT D’AOÛT Davejean
FESTIVAL LE VENT D’AOÛT Davejean vendredi 14 août 2026.
Davejean
FESTIVAL LE VENT D’AOÛT
Davejean Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Bob Morse, le plus américain des habitants des Corbières organise pour plusieurs jours de festival !
Pour cette 10ème édition, le festival promet une programmation éclectique proposant des concerts de musique et des expositions variées… une large programmation indisciplinaire est attendue !
Buvette ambulante sur place.
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Davejean 11330 Aude Occitanie +33 6 27 73 21 83 bobmorsesculpture@gmail.com
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English :
Bob Morse, the most American of the Corbières inhabitants, is organizing a multi-day festival!
For this 10th edition, the festival promises an eclectic line-up of music concerts and varied exhibitions… a wide-ranging, indisciplinary program is expected!
Mobile refreshment bar on site.
L’événement FESTIVAL LE VENT D’AOÛT Davejean a été mis à jour le 2026-05-22 par
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