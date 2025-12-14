Festival lectures d’hiver Regain Ranton

Festival lectures d’hiver Regain

La Grange Ranton Vienne

Tarif : – –

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

2026-03-27

La 8é édition du festival Regain !

Quatre spectacles professionnels sont au programme des samedi et dimanche après-midi. Des stages d’écriture poétique et de lecture à voix haute sont proposés les samedi et dimanche matin. Une restitution en public se tient le dimanche fin de journée.

La buvette festive, les lectures ouvertes, les entresorts sont à découvrir !

L’accès au festival est libre, les spectacles dans la grange sont à prix libre et conscient. .

La Grange Ranton 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 08 95 20 contact.compagnie.blast@gmail.com

