Festival lectures d’hiver Regain Ranton vendredi 27 mars 2026.
La Grange Ranton Vienne
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-29
2026-03-27
La 8é édition du festival Regain !
Quatre spectacles professionnels sont au programme des samedi et dimanche après-midi. Des stages d’écriture poétique et de lecture à voix haute sont proposés les samedi et dimanche matin. Une restitution en public se tient le dimanche fin de journée.
La buvette festive, les lectures ouvertes, les entresorts sont à découvrir !
L’accès au festival est libre, les spectacles dans la grange sont à prix libre et conscient. .
La Grange Ranton 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 08 95 20 contact.compagnie.blast@gmail.com
