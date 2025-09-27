Festival Légendes de Nevers 2025 le festival de l’imaginaire et de la fantaisie Rue de la Porte du Croux Nevers

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 23:00:00

2025-09-27

Festival légendes de Nevers 2025 2ème édition

Nous avons le plaisir de vous annoncer le retour du festival des Légendes de Nevers le festival de l’imaginaire et de la fantaisie. Cette édition 2025 aura lieu le samedi 27 septembre 2025, porte du Croux à Nevers et promenade des remparts.

Découvrez le pré-programme 2025 :

– Espace ludique Jeux de Rôle, Jeux de Société et jeux de cartes,

– Espace du Merveilleux dédié aux enfants avec « Histoires de contes » (conteuse), et un atelier créatif de réalisation de grimoires anciens et magiques,

– Exposition sur la Fantasy en quête de l’imaginaire

– Démonstrations d’Arts Martiaux Historiques Européens (Vikings et chevaliers),

– Village littéraire dédié à la Fantaisie, au Fantastique et aux Contes et Légendes locales (composé d’auteurs/trices, illustrateurs/trices, et de Maisons d’édition)

– Marché d’artisanat et d’arts (créateurs locaux) comprenant divers ateliers créatifs pour les adultes sculpture sur bois, vitrail, forgeron, joaillier,

– Déambulation féerique artistique avec des duellistes, des échassiers et des jongleurs

– Sessions animées géantes de Loups-garous de Thiercelieux,

– Spectacle interactif familial de pitreries et autres moments rocambolesques,

– Spectacle final pyrotechnique de pirates et d’un perroquet vert (vert) voguant sur un navire volant, interagissant avec le public, l’invitant à bouger, danser, et les accompagner dans un voyage allant du port de Tortuga jusque dans les étoiles.

Redécouvrez le patrimoine historique de Nevers sous un nouvel angle ; Laissez vous découvrir ses Légendes, et sinon inventez les vôtres durant cette journée ludique ! .

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 66 61 28 cyril.nourry.58@gmail.com

