Festival Légendes et sortilèges Sault-de-Navailles dimanche 3 août 2025.

Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Toute la journée jeux à disposition pour les petits et les grands. Photo portraits (avec ou sans les personnages). Maquillage enfants, tatouages éphémères, artisans et créateurs.

11h Atelier création de sa fiole de protection. Découverte des ingrédients avec le détail de leur propriété pour fabriquer une véritable protection. Repartez avec ce précieux protecteur personnalisé à vos besoins. Ouvert à tous.

14h Atelier création de sa baguette magique sous les conseils et aide de l’elfe Estrid ou de la sylphide ailée Norcelina. Repartez avec votre belle création. Pour les enfants et ados.

17h Concours de costume. Deux catégories enfant et adulte. Le roi ou la reine repartira avec un cadeau. .

Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

