Festival Légendes et sortilèges Salle André Dugert Sault-de-Navailles

Informations pratiques

Sault-de-Navailles

Festival Légendes et sortilèges

Salle André Dugert 400 Rue de France Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Au programme

11h Préparation d’une potion magique à conserver

15h Décoration d’une porte de fées

16h Donnez vie à votre propre dragon

17h Fabrication d’une baguette magique

18h Création d’un chaudron magique

Ateliers pour enfants d’une durée de 30 à 45 minutes chacun. .

Salle André Dugert 400 Rue de France Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 71 07 40

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English : Festival Légendes et sortilèges

L’événement Festival Légendes et sortilèges Sault-de-Navailles a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn