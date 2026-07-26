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Festival Légendes et sortilèges Salle André Dugert Sault-de-Navailles

samedi 1 août 2026 · Salle André Dugert · Sault-de-Navailles

Festival Légendes et sortilèges Salle André Dugert Sault-de-Navailles

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle André Dugert
Adresse
400 Rue de France
Ville
64300 Sault-de-Navailles
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Sault-de-Navailles

Festival Légendes et sortilèges

Salle André Dugert 400 Rue de France Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Au programme
11h Préparation d’une potion magique à conserver
15h Décoration d’une porte de fées
16h Donnez vie à votre propre dragon
17h Fabrication d’une baguette magique
18h Création d’un chaudron magique

Ateliers pour enfants d’une durée de 30 à 45 minutes chacun.   .

Salle André Dugert 400 Rue de France Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 71 07 40 

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English : Festival Légendes et sortilèges

L’événement Festival Légendes et sortilèges Sault-de-Navailles a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn