Festival L’Emoi des Mots , Cabaret Lyrique Omar Hassan CaféTango Salle du Foyer Rural Heugas

Festival L’Emoi des Mots , Cabaret Lyrique Omar Hassan CaféTango

Salle du Foyer Rural 4 place Gelouse Heugas Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Quelle carrière ! Omar Hassan, ancien international de rugby argentin, passé notamment par Toulouse, est aujourd’hui un baryton connu et reconnu ! Omar a toujours été touché par les voix emblématiques de Gardel, Piazzola et Sosa, ce qui l’a poussé à chanter à son tour. Il s’engage alors dans une aventure artistique avec l’accordéoniste Grégory Daltin, donnant naissance à Café Tango. Ce spectacle, mis en scène par Guy Louret, et rendant hommage à l’esprit du tango, propose un dialogue complice entre les artistes. .

Salle du Foyer Rural 4 place Gelouse Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 81 77

