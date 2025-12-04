Festival L’Emoi des Mots Chanson Pauline Roth chante Barbara Pôle Culturel Narrosse

Festival L’Emoi des Mots Chanson Pauline Roth chante Barbara

Pôle Culturel 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Pauline puise son inspiration dans la chanson française et la poésie musicale, avec une admiration particulière pour Barbara. Je ne suis pas une grande dame de la chanson, je ne suis pas un poète, je ne suis pas un oiseau de proie, je ne suis pas mystérieuse, je ne suis pas désespérée du matin au soir, je ne suis pas une mante religieuse (…) je suis une femme qui vit, qui respire, qui aime, qui souffre, qui donne, qui reçoit et qui chante. Barbara. .

Pôle Culturel 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 56

