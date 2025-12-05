Festival l’Emoi des Mots: Rencontre d’auteure Murielle Magellan Parc de la Mairie Heugas

Festival l’Emoi des Mots: Rencontre d’auteure Murielle Magellan

Parc de la Mairie Chapelle de Coudaingt Heugas Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Autrefois réservé à l’aristocratie, le tennis est devenu un sport universel. Mais en connaît-on vraiment tous les secrets ? La romancière explore les émotions si humaines dont les courts sont le théâtre. A travers un hommage aux grands champions de la raquette, elle retrace l’histoire du tennis et met en lumière son impact sur notre société place des femmes, influence sur les arts et le cinéma… .

Parc de la Mairie Chapelle de Coudaingt Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 81 77

English : Festival l’Emoi des Mots: Rencontre d’auteure Murielle Magellan

L’événement Festival l’Emoi des Mots: Rencontre d’auteure Murielle Magellan Heugas a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Grand Dax