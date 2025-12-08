Festival les Andain’ries spectacle de rue les virils LA FERTE MACE La Ferté Macé

Festival les Andain’ries spectacle de rue les virils

LA FERTE MACE 61600 Place du Gén Leclerc La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:30:00

fin : 2026-04-11 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Deux frères, que tout oppose en apparence, partagent le même rêve offrir un spectacle pour rendre

hommage à leur père. Mêlant exploits, goûts du risque et prouesses techniques, leur histoire se raconte au travers de

leur héritage patriarcal. Un tendre mélange de performances ratées et de défis boiteux.

Virils c’est une fresque burlesque, une ode à l’échec, l’histoire d’une fratrie joyeuse et dramatique.

Interprétation Barthélémy Guéret et Jérémy Chopin (Alec Somoza remplaçant)

Régie son et lumière Rémi Pacault

Mise en scène Laetitia Deckert

Crédit photos Thypa & Goulwen HALGAND

Spectacle tous publics .

LA FERTE MACE 61600 Place du Gén Leclerc La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 6 08 09 44 94 lesandainries@gmail.com

English : Festival les Andain’ries spectacle de rue les virils

L’événement Festival les Andain’ries spectacle de rue les virils La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-12-08 par Flers agglo