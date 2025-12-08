Festival les Andain’ries spectacle de rue les virils LA FERTE MACE La Ferté Macé
Festival les Andain’ries spectacle de rue les virils LA FERTE MACE La Ferté Macé samedi 11 avril 2026.
LA FERTE MACE 61600 Place du Gén Leclerc La Ferté Macé Orne
Début : 2026-04-11 15:30:00
fin : 2026-04-11 16:30:00
2026-04-11
Deux frères, que tout oppose en apparence, partagent le même rêve offrir un spectacle pour rendre
hommage à leur père. Mêlant exploits, goûts du risque et prouesses techniques, leur histoire se raconte au travers de
leur héritage patriarcal. Un tendre mélange de performances ratées et de défis boiteux.
Virils c’est une fresque burlesque, une ode à l’échec, l’histoire d’une fratrie joyeuse et dramatique.
Interprétation Barthélémy Guéret et Jérémy Chopin (Alec Somoza remplaçant)
Régie son et lumière Rémi Pacault
Mise en scène Laetitia Deckert
Crédit photos Thypa & Goulwen HALGAND
Spectacle tous publics .
LA FERTE MACE 61600 Place du Gén Leclerc La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 6 08 09 44 94 lesandainries@gmail.com
