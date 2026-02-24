Festival Les Andalousies 8ème édition Tours

Festival Les Andalousies 8ème édition

15 Place de Châteauneuf Tours Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 22:30:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-22

Ce festival aborde dans la tolérance et la convivialité la thématique des trois Andalousies médiévales juive, chrétienne et musulmane.

15 Place de Châteauneuf Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 71 84 cordepincee@gmail.com

English :

This festival approaches the theme of the three medieval Andalusia, Jewish, Christian and Muslim, in a tolerant and friendly way.

