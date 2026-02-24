Festival Les Andalousies 8ème édition Tours
Festival Les Andalousies 8ème édition
15 Place de Châteauneuf Tours Indre-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : Samedi 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21 22:30:00
Ce festival aborde dans la tolérance et la convivialité la thématique des trois Andalousies médiévales juive, chrétienne et musulmane.
15 Place de Châteauneuf Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 71 84 cordepincee@gmail.com
English :
This festival approaches the theme of the three medieval Andalusia, Jewish, Christian and Muslim, in a tolerant and friendly way.
