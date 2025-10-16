Festival Les Animaux de Lumière Les Terres de Nataé Pont-Scorff

Festival Les Animaux de Lumière Les Terres de Nataé Pont-Scorff jeudi 16 octobre 2025.

Festival Les Animaux de Lumière

Les Terres de Nataé Kerruisseau, 56620 Pont-Scorff Pont-Scorff Morbihan

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2026-01-04 21:00:00

2025-10-16

IL REVIENT POUR UNE TROISIÈME ÉDITION INÉDITE !

Encore plus beau, encore plus spectaculaire pour vous faire vivre une soirée toujours aussi magique !

LE FESTIVAL DES ANIMAUX DE LUMIÈRE

est de retour du 16 octobre 2025 au 4 janvier 2026

Pour cette nouvelle édition, plongez dans une Odyssée Sauvage entre terre, mer et air !

À la nuit tombée, laissez-vous émerveiller par les Animaux de Lumière et embarquez pour une balade féerique d’1h30, au cœur du parc refuge… Des structures lumineuses géantes allant jusqu’à 10 mètres de hauteur, guideront vos pas à la découverte des espèces disparues et menacées de notre planète !

Êtes-vous prêts à avoir des étoiles plein les yeux ? .

Les Terres de Nataé Kerruisseau, 56620 Pont-Scorff Pont-Scorff 56620 Morbihan Bretagne +33 2 97 59 54 33

