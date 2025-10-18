Festival Les Anthroposcènes QUATUOR SEDNA Espace Saint-Laurent Verneuil d’Avre et d’Iton
Festival Les Anthroposcènes QUATUOR SEDNA Espace Saint-Laurent Verneuil d’Avre et d’Iton lundi 18 mai 2026.
Festival Les Anthroposcènes QUATUOR SEDNA
Espace Saint-Laurent 611 Rue Notre Dame Verneuil d’Avre et d’Iton Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 18:00:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
Pour notre 4ème participation au festival Les Anthroposcènes, organisé par le Tangram Scène Nationale Evreux Louviers, nous accueillons un quatuor féminin de talent !
Sedna est un ensemble composé de quatre chanteuses a capella Hannah Marandin (soprano), Sarh Nardon (soprano), Ophélie Julien-Laferrière (mezzo-soprano) et Maëlle Javelot (mezzo-soprano).
Désireux de promouvoir et de rendre accessible la musique contemporaine, ce quatuor souhaite donner une place de choix à la création en travaillant en partenariat avec les compositeurs.
Durée 1h.
Tarif unique 5 €. .
Espace Saint-Laurent 611 Rue Notre Dame Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 72 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Les Anthroposcènes QUATUOR SEDNA
L’événement Festival Les Anthroposcènes QUATUOR SEDNA Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure
À voir aussi à Verneuil d'Avre et d'Iton (Eure)
- Exposition Dessins, peintures, sculptures, photographies Place Modeste Leroy Verneuil d’Avre et d’Iton 4 avril 2026
- Visite guidée L’inébranlable Tour Grise La Tour Grise Verneuil d’Avre et d’Iton 11 avril 2026
- Visite guidée Secrets de l’Abbaye Saint-Nicolas Abbaye Saint-Nicolas Verneuil d’Avre et d’Iton 11 avril 2026
- Histoires en calèche Souvenirs de Verneuil Office de Tourisme Normandie Sud Eure Verneuil d’Avre et d’Iton 15 avril 2026
- Trouba’tour, visite en musique La Tour Grise Verneuil d’Avre et d’Iton 25 avril 2026