Festival Les Anthroposcènes QUATUOR SEDNA Espace Saint-Laurent Verneuil d’Avre et d’Iton

Festival Les Anthroposcènes QUATUOR SEDNA

Espace Saint-Laurent 611 Rue Notre Dame Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 18:00:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

Pour notre 4ème participation au festival Les Anthroposcènes, organisé par le Tangram Scène Nationale Evreux Louviers, nous accueillons un quatuor féminin de talent !

Sedna est un ensemble composé de quatre chanteuses a capella Hannah Marandin (soprano), Sarh Nardon (soprano), Ophélie Julien-Laferrière (mezzo-soprano) et Maëlle Javelot (mezzo-soprano).

Désireux de promouvoir et de rendre accessible la musique contemporaine, ce quatuor souhaite donner une place de choix à la création en travaillant en partenariat avec les compositeurs.

Durée 1h.

Tarif unique 5 €. .

Espace Saint-Laurent 611 Rue Notre Dame Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 72 41

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English : Festival Les Anthroposcènes QUATUOR SEDNA

L’événement Festival Les Anthroposcènes QUATUOR SEDNA Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure