Festival Les Arcades en Folie Cholet

Festival Les Arcades en Folie Cholet jeudi 21 août 2025.

Festival Les Arcades en Folie

ARCADES ROUGE Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21 20:00:00

fin : 2025-08-21 22:30:00

Date(s) :

2025-08-21

Tous les jeudis soir de 20H à 22H aura lieu un concert aux Arcades Rougé (Carré des Toiles) chaque de date aura un style différent. .

ARCADES ROUGE Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 18 50 99 m.lalys@sodes-sa.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Les Arcades en Folie Cholet a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de tourisme du Choletais