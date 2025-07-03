Festival Les Arcades en Folie Cholet
Festival Les Arcades en Folie Cholet jeudi 21 août 2025.
Festival Les Arcades en Folie
ARCADES ROUGE Cholet Maine-et-Loire
Début : 2025-08-21 20:00:00
fin : 2025-08-21 22:30:00
Date(s) :
2025-08-21
Tous les jeudis soir de 20H à 22H aura lieu un concert aux Arcades Rougé (Carré des Toiles) chaque de date aura un style différent. .
ARCADES ROUGE Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 18 50 99 m.lalys@sodes-sa.com
