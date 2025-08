Festival Les Arches en Jazz 2025 Port-Bail-sur-Mer

Les ARCHES en JAZZ, c’est un projet culturel et éducatif élaboré par une équipe locale, destiné à fédérer un large auditoire autour du jazz et des musiques improvisées (blues, soul, musiques du monde…) à travers le Cotentin.

Le souffle musical, tel que souhaite le faire vivre ce projet, ne consiste pas à plaquer des artistes et des notes sur un décor magique, mais bien à impliquer toute une population, dans sa richesse et sa diversité (habitants, résidents secondaires, touristes), en animant l’ensemble du territoire concerné.

Les ARCHES en JAZZ, 5ème édition, c’est un week-end de découvertes et de partage autour d’une demi-douzaine de concerts dans des scènes inattendues !

> JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025

PROJECTION DU FILM RAY de Taylor Hackford

20h / Cinéma Le Rialto Rue de la Libération La Haye / 5,50€

Suivie d’une rencontre avec Sebastian Danchin, spécialiste des cultures afro-américaines, qui évoquera le parcours stupéfiant de Ray Charles

> VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2025

ANA KAP

17h30 / Médiathèque Port-Bail-sur-Mer / Gratuit

Pierre MILLET (trompette, cornet long, platine vinyle), Manuel DECOCQ (violon, accordéon), Jean-Michel TROTOUX (accordéon, clarinette), Betty JARDIN (voix)

Ce quartette caennais atypique propose un jazz teinté d’emprunts à l’univers des Balkans, le tout dans une ambiance de guinguette. Un appel à la curiosité, à mettre dans toutes les oreilles.

DUO BONACINA DEHORS suivi de ABOVE THE LAWS

20h30 / Salle Émile Jeanne, Saint Lô d’Ourville Port-Bail-sur-Mer / 12,00€

DUO BONACINA

Laurent DEHORS (clarinette, saxophone ténor, cornemuse), Céline BONACINA (saxophone baryton, voix)

Combinaisons de timbres, dialogues enflammés, ambiances contrastées… Tels sont les ingrédients de ce cocktail musical à deux qui passe d’une extrême douceur à l’énergie la plus sauvage, en toute complicité avec le public.

ABOVE THE LAWS

Ludivine ISSAMBOURG (flûte), Vincent AUBERT (trombone), Sylvain FÉTIS (saxophone), Michaël LECOCQ (claviers), Philippe BUSSONNET (basse), Martin WANGERMÉE (batterie)

D’origine normande, la flûtiste Ludivine Issambourg poursuit ses explorations de l’univers jazz-funk en mêlant compositions originales et reprises soigneusement ciselées. Animée par le souffle de la liberté, ce nouveau projet Above the Laws transcende les genres.

> SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2025

HYPERBALLADS

12h00 / Église Notre-Dame Port-Bail-sur-Mer / 12,00€

David CHEVALLIER (théorbe), Geoffroy TAMISIER (trompette)

Les habitués des Arches en Jazz savent que le rendez-vous annuel du festival avec l’église Notre-Dame est synonyme de jazz de chambre. Cette rencontre d’un instrument de l’époque baroque et de la trompette — la voix la plus emblématique du jazz — débouche sur des créations atmosphériques faites de textures, de respirations, de timbres.

DUO OURIKA

17h00 / Chapelle de Denneville Plage Port-Bail-sur-Mer / 12,00€

Clémence MEBSOUT (violoncelle), Valentin HOFFMANN (violoncelle)

Sans renier le répertoire classique qui a nourri ses deux créateurs, le Duo Ourika (un clin d’œil au Maroc, dont Clémence porte l’héritage) explore la richesse des répertoires traditionnels de l’Afrique du Nord.

TATANKA TRIO suivi de CANTO

20h30 / Salle Émile Jeanne, Saint Lô d’Ourville Port-Bail-sur-Mer / 12,00€

TATANKA TRIO

Emmanuelle LEGROS (trompette), Guillaume BERTRAND (batterie), Guillaume LAVERGNE (claviers)

Quand on sait que ce trio tire son appellation d’un vocable sioux, on imagine sans peine l’appel des grands espaces dont la virginité est propice à toutes les inventions. Le résultat, vivant et riche, déborde d’idées mélodiques et de croisements harmoniques, le tout éclairé par une recherche du son peu commune.

CANTO

Matthieu CHAZARENC (batterie), Christophe WALLEMME (contrebasse), Laurent DERACHE (accordéon), Sylvain GONTARD (bugle)

Pour avoir souligné les pulsations des grands du jazz, Matthieu Chazarenc n’en a pas moins conservé une passion pour la chanson. Cette affinité avec la mélodie confère à son répertoire sans paroles une joie de vivre communicative, partagée sur scène avec ses trois complices.

> DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2025

RODA MINIMA

12h00 / Le havre de Port-Bail-sur-Mer / Gratuit

Martin DAGUERRE (sax), Benjamin SALLÉ (trombone), Philippe BOUDOT (batterie), Arnaud SIMON (trompette, trombone)

Dans le nord-est brésilien d’où est issu le style forró cher à cet ensemble explosif, le partage musical se fait autour d’une ronde. Quand on est seulement quatre, la ronde est minimale, ce qui a donné son identité au groupe. Une musique de rue, dansante et contagieuse, idéale au bord du havre de Port-Bail.

Réservations pour concerts payants uniquement.

Festival organisé par l’association Jazz & Musiques en Cotentin. .

