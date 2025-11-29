Festival les Arts en Folie Sarlat-la-Canéda
Festival les Arts en Folie Sarlat-la-Canéda lundi 18 mai 2026.
Festival les Arts en Folie
Ancien Évêché Sarlat-la-Canéda Dordogne
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-23
2026-05-18
Lieu d’Art et d’Essai programmé tous les ans au mois d’avril, le Festival Les Arts en Folie est un événement culturel fort qui permet à tout individu de participer à son élaboration. Créé par et pour les citoyens, il met en lumière les valeurs de chacun dans le respect de la différence.
Programme à venir. .
Ancien Évêché Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
