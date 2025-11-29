Festival les Arts en Folie Sarlat-la-Canéda

Festival les Arts en Folie

Ancien Évêché Sarlat-la-Canéda

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-23

2026-05-18

Lieu d’Art et d’Essai programmé tous les ans au mois d’avril, le Festival Les Arts en Folie est un événement culturel fort qui permet à tout individu de participer à son élaboration. Créé par et pour les citoyens, il met en lumière les valeurs de chacun dans le respect de la différence.

Programme à venir. .

24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

