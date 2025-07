Festival Les Arts Foreztiers Mairie Chavaniac-Lafayette

Festival Les Arts Foreztiers Mairie Chavaniac-Lafayette vendredi 18 juillet 2025.

Festival Les Arts Foreztiers

Mairie Commune de Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-07-21

Date(s) :

2025-07-18

Festival « Les Arts Foreztiers » expose à Chavaniac Lafayette des œuvres sur la forêt et le Forez, dans la diversité de leurs formes arts plastiques, danse, photographie, vidéos, performances, concerts, poésie, etc…et des savoirs liés à la forêt.

.

Mairie Commune de Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 51 50

English :

The « Les Arts Foreztiers » festival at Chavaniac Lafayette presents works on the forest and Forez region, in a variety of forms: visual arts, dance, photography, videos, performances, concerts, poetry, etc., and forest-related knowledge.

German :

Festival « Les Arts Foreztiers » stellt in Chavaniac Lafayette Werke über den Wald und den Forez aus, in der Vielfalt ihrer Formen bildende Kunst, Tanz, Fotografie, Videos, Performances, Konzerte, Poesie usw.?und des Wissens, das mit dem Wald verbunden ist.

Italiano :

Il festival « Les Arts Foreztiers » a Chavaniac Lafayette presenta opere sulla foresta e sulla regione del Forez, in un’ampia varietà di forme: arti visive, danza, fotografia, video, performance, concerti, poesia, ecc.

Espanol :

El festival « Les Arts Foreztiers » de Chavaniac Lafayette presenta obras sobre el bosque y la región de Forez, en una amplia variedad de formas: artes visuales, danza, fotografía, vídeos, performances, conciertos, poesía, etc., así como conocimientos relacionados con el bosque.

L’événement Festival Les Arts Foreztiers Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2025-04-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier