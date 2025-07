Festival Les Arts Foreztiers | Visite expositions Chavaniac-Lafayette

Festival Les Arts Foreztiers | Visite expositions Chavaniac-Lafayette samedi 19 juillet 2025.

Festival Les Arts Foreztiers | Visite expositions

Ferme Saint-Eloi Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Visite collective des expositions du Festival Les Arts Foreztiers par les guides conférencière du Pays d’Art & d’Histoire (Gratuit). Rendez-vous devant la Ferme Saint-Eloi à Chavaniac-Lafayette. En partenariat avec l’équipe des Arts Foreztiers

Ferme Saint-Eloi Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 28 30 m.avont@haut-allier.com

English :

Group tour of Les Arts Foreztiers Festival exhibitions by Pays d’Art & d’Histoire guides (Free). Meet in front of Ferme Saint-Eloi, Chavaniac-Lafayette. In partnership with the Arts Foreztiers team

German :

Gemeinsame Besichtigung der Ausstellungen des Festivals Les Arts Foreztiers durch die Fremdenführerinnen des Pays d’Art & d’Histoire (Kostenlos). Treffpunkt vor der Ferme Saint-Eloi in Chavaniac-Lafayette. In Partnerschaft mit dem Team von Les Arts Foreztiers

Italiano :

Visita di gruppo alle mostre del Festival Les Arts Foreztiers a cura delle guide turistiche di Pays d’Art & d’Histoire (gratuito). Ritrovo davanti alla Ferme Saint-Eloi a Chavaniac-Lafayette. In collaborazione con l’équipe di Arts Foreztiers

Espanol :

Visita en grupo a las exposiciones del Festival Les Arts Foreztiers a cargo de los guías turísticos de Pays d’Art & d’Histoire (gratuita). Encuentro frente a la Ferme Saint-Eloi en Chavaniac-Lafayette. En colaboración con el equipo de Arts Foreztiers

