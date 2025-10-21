Festival Les Automnales du Théâtre Bourges
Festival Les Automnales du Théâtre Bourges mardi 21 octobre 2025.
Festival Les Automnales du Théâtre
64 Avenue de la Libération Bourges Cher
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-21
Le Festival Les Automnales du Théâtre revient pour sa 20e édition !
Événement incontournable de la scène théâtrale à Bourges !
Entre Rires, frissons, émotions… découvrez une programmation riche, audacieuse et laissez-vous emporter par la magie du théâtre.
Des spectacles, des rencontres et d’autres surprises vous attendent ! 8 .
64 Avenue de la Libération Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 43 60
English :
The Festival Les Automnales du Théâtre returns for its 20th edition!
German :
Das Festival Les Automnales du Théâtre kehrt für seine 20. Ausgabe zurück!
Italiano :
Il Festival Les Automnales du Théâtre torna per la sua 20a edizione!
Espanol :
El Festival Les Automnales du Théâtre llega a su 20ª edición
L’événement Festival Les Automnales du Théâtre Bourges a été mis à jour le 2025-10-13 par OT BOURGES