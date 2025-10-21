Festival Les Automnales du Théâtre Bourges

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

64 Avenue de la Libération Bourges

8 EUR
2025-10-21
2025-10-26

Le Festival Les Automnales du Théâtre revient pour sa 20e édition !
Événement incontournable de la scène théâtrale à Bourges !
Entre Rires, frissons, émotions… découvrez une programmation riche, audacieuse et laissez-vous emporter par la magie du théâtre.
Des spectacles, des rencontres et d’autres surprises vous attendent ! 8  .

The Festival Les Automnales du Théâtre returns for its 20th edition!

Das Festival Les Automnales du Théâtre kehrt für seine 20. Ausgabe zurück!

Il Festival Les Automnales du Théâtre torna per la sua 20a edizione!

El Festival Les Automnales du Théâtre llega a su 20ª edición

