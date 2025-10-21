Festival Les Automnales du Théâtre Bourges

Festival Les Automnales du Théâtre Bourges mardi 21 octobre 2025.

Festival Les Automnales du Théâtre

64 Avenue de la Libération Bourges Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-21

Le Festival Les Automnales du Théâtre revient pour sa 20e édition !

Événement incontournable de la scène théâtrale à Bourges !

Entre Rires, frissons, émotions… découvrez une programmation riche, audacieuse et laissez-vous emporter par la magie du théâtre.

Des spectacles, des rencontres et d’autres surprises vous attendent ! 8 .

64 Avenue de la Libération Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 43 60

English :

The Festival Les Automnales du Théâtre returns for its 20th edition!

German :

Das Festival Les Automnales du Théâtre kehrt für seine 20. Ausgabe zurück!

Italiano :

Il Festival Les Automnales du Théâtre torna per la sua 20a edizione!

Espanol :

El Festival Les Automnales du Théâtre llega a su 20ª edición

L’événement Festival Les Automnales du Théâtre Bourges a été mis à jour le 2025-10-13 par OT BOURGES