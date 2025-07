Festival Les Basaltiques mercredi 30 juillet Rue de Vienne Le Puy-en-Velay

Rue de Vienne Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-07-30 17:00:00

fin : 2025-07-30

2025-07-30

Cette première soirée du Festival Les Basaltiques vous mettra en appétit ! Au programme une conférence, un apéro concert, des rendez-vous musicaux avec bals… Rendez-vous le mercredi 30 juillet à partir de 17h. Buvette et petite restauration sur place.

Rue de Vienne Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 92 53 lesbasaltiques@gmail.com

English :

This first evening of the Festival Les Basaltiques will whet your appetite! On the program: a conference, an aperitif concert, musical rendez-vous with dances… Rendezvous on Wednesday, July 30 from 5pm. Refreshments and snacks on site.

German :

Dieser erste Abend des Festivals Les Basaltiques wird Ihnen Appetit machen! Auf dem Programm stehen eine Konferenz, ein Aperitif-Konzert, musikalische Rendezvous mit Bällen… Treffpunkt am Mittwoch, den 30. Juli ab 17 Uhr. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Questa prima serata del Festival Les Basaltiques vi stuzzicherà l’appetito! In programma: una conferenza, un concerto-aperitivo, eventi musicali e danze… Appuntamento mercoledì 30 luglio dalle 17.00. Rinfreschi e spuntini sul posto.

Espanol :

Esta primera velada del Festival Les Basaltiques le abrirá el apetito En el programa: una conferencia, un concierto de aperitivo, actos musicales y bailes… Cita el miércoles 30 de julio a partir de las 17:00 horas. Refrescos y tentempiés in situ.

