Festival Les Basaltiques mini-stages Centre Roger Fourneyron Le Puy-en-Velay

Festival Les Basaltiques mini-stages Centre Roger Fourneyron Le Puy-en-Velay jeudi 31 juillet 2025.

Festival Les Basaltiques mini-stages

Centre Roger Fourneyron 31 boulevard de la République Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-31

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-07-31

Les Basaltiques vous proposent des mini-stages de 3h ou d’une journée afin de vous plonger quelques instants dans l’univers des musiques traditionnelles grâce à des intervenants reconnus.

.

Centre Roger Fourneyron 31 boulevard de la République Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 92 53 lesbasaltiques@gmail.com

English :

Les Basaltiques offers 3-hour or one-day mini-workshops to immerse yourself for a few moments in the world of traditional music, with the help of renowned speakers.

German :

Les Basaltiques bietet Ihnen dreistündige oder eintägige Minikurse an, in denen Sie mithilfe anerkannter Referenten für kurze Zeit in die Welt der traditionellen Musik eintauchen können.

Italiano :

Les Basaltiques offre mini-corsi di 3 ore o di un giorno per immergersi nel mondo della musica tradizionale con l’aiuto di rinomati relatori.

Espanol :

Les Basaltiques ofrece minicursos de 3 horas o un día en los que podrá sumergirse en el mundo de la música tradicional con la ayuda de conferenciantes de renombre.

L’événement Festival Les Basaltiques mini-stages Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay