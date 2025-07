Festival Les Basaltiques samedi 02 août Rue de Vienne Le Puy-en-Velay

Rue de Vienne Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : Samedi 2025-08-02 16:30:00

2025-08-02

Cette dernière soirée des Basaltiques clôturera superbement ce festival avec un apéro-concert, la restitution des stages et trois bals/concerts. Rendez-vous le samedi 02 août à partir de 18h. Buvette et petite restauration sur place.

Rue de Vienne Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 92 53 lesbasaltiques@gmail.com

English :

This final evening of Basaltiques will bring the festival to a superb close with an apéro-concert, the restitution of workshops and three balls/concerts. See you on Saturday, August 02, from 6pm. Refreshments and snacks on site.

German :

Dieser letzte Abend der Basaltiques wird dieses Festival mit einem Aperitif-Konzert, der Wiedergabe der Praktika und drei Bällen/Konzerten hervorragend abschließen. Treffpunkt am Samstag, den 02. August ab 18 Uhr. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Questa serata finale dei Basaltiques chiuderà in bellezza il festival con un concerto aperitivo, il feedback dei corsi e tre balli/concerti. Ci vediamo sabato 02 agosto dalle 18:00. Rinfreschi e spuntini sul posto.

Espanol :

Esta última velada de las Basaltiques pondrá el broche de oro al festival con un concierto de aperitivo, los comentarios de los cursos y tres bailes/conciertos. Nos vemos el sábado 2 de agosto a partir de las 18.00 h. Refrescos y tentempiés in situ.

