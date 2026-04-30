Guichen

Festival les belles de vilaine

LA CALE DE PONT REAN Guichen Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-05 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Les Belles de vilaine est un Festival GRATUIT de musique locale qui accueille des groupes composés d’au moins une chanteuse ou d’une musicienne. L’après-midi débute à 15h par La course des canards sur la Vilaine et dès 16H les concerts s’enchainent jusqu’à 23h. Un feu d’artifice clôture cet évènement et le dernier groupe finit la soirée vers 2h. .

LA CALE DE PONT REAN Guichen 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 51 13 75

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English :

L’événement Festival les belles de vilaine Guichen a été mis à jour le 2026-04-30 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté