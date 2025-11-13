Festival Les Boréales Dives-sur-Mer
Festival Les Boréales Dives-sur-Mer jeudi 13 novembre 2025.
Festival Les Boréales
Cinéma Le Drakkar et médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer Calvados
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-13
fin : 2025-11-23
2025-11-13
Festival consacré à la culture nordique, Les Boréales reviennent en Normandie pour une 33ème édition mettant à l’honneur les pays baltes Lettonie, Lituanie et Estonie.
Plusieurs rendez-vous sont prévus au cinéma Le Drakkar et à la médiathèque Jacques Prévert de Dives-sur-Mer.
Programme à venir prochainement. .
English : Festival Les Boréales
A festival dedicated to Nordic culture, Les Boréales returns to Normandy for a 33rd edition featuring the Baltic countries: Latvia, Lithuania and Estonia.
German : Festival Les Boréales
Das Festival Les Boréales, das der nordischen Kultur gewidmet ist, kehrt für seine 33. Ausgabe in die Normandie zurück und stellt die baltischen Länder in den Mittelpunkt: Lettland, Litauen und Estland.
Italiano :
Festival dedicato alla cultura nordica, Les Boréales torna in Normandia per la sua 33a edizione, con un’attenzione particolare ai Paesi baltici: Lettonia, Lituania ed Estonia: Lettonia, Lituania ed Estonia.
Espanol :
Les Boréales, festival dedicado a la cultura nórdica, regresa a Normandía en su 33ª edición, con especial atención a los países bálticos: Letonia, Lituania y Estonia: Letonia, Lituania y Estonia.
