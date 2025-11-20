Festival Les boréales Rencontre avec l’autrice Finlandaise Merja Mäki Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Les boréales Rencontre avec l’autrice Finlandaise Merja Mäki

Place du Général de Gaulle Médiathèque Mortagne-au-Perche Orne

2025-11-20 18:00:00
2025-11-20

Dans le cadre du festival Les boréales, la médiathèque de Mortagne-au-Perche organise une rencontre avec l’autrice Finlandaise Merja Mäki autour de son roman Quand les oiseaux reviendront (Ed. Charleston en France, 2024).
Ce roman aborde la question de l’exil à travers un inoubliable portrait de femme pendant la guerre qui oppose la Finlande à son voisin soviétique en 1940 et qui se solde par l’annexion de sa Carélie natale.   .

Place du Général de Gaulle Médiathèque Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 85 35 75  mediatheque@mortagneauperche.fr

