Festival Les boréales Rencontre avec l’autrice Finlandaise Merja Mäki Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche

Festival Les boréales Rencontre avec l’autrice Finlandaise Merja Mäki

Place du Général de Gaulle Médiathèque Mortagne-au-Perche Orne

Dans le cadre du festival Les boréales, la médiathèque de Mortagne-au-Perche organise une rencontre avec l’autrice Finlandaise Merja Mäki autour de son roman Quand les oiseaux reviendront (Ed. Charleston en France, 2024).

Ce roman aborde la question de l’exil à travers un inoubliable portrait de femme pendant la guerre qui oppose la Finlande à son voisin soviétique en 1940 et qui se solde par l’annexion de sa Carélie natale. .

Place du Général de Gaulle Médiathèque Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 85 35 75 mediatheque@mortagneauperche.fr

