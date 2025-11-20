Festival Les boréales Rencontre avec l’autrice Finlandaise Merja Mäki Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche
Festival Les boréales Rencontre avec l'autrice Finlandaise Merja Mäki Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche jeudi 20 novembre 2025.
Place du Général de Gaulle Médiathèque Mortagne-au-Perche Orne
Début : 2025-11-20 18:00:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Dans le cadre du festival Les boréales, la médiathèque de Mortagne-au-Perche organise une rencontre avec l’autrice Finlandaise Merja Mäki autour de son roman Quand les oiseaux reviendront (Ed. Charleston en France, 2024).
Ce roman aborde la question de l’exil à travers un inoubliable portrait de femme pendant la guerre qui oppose la Finlande à son voisin soviétique en 1940 et qui se solde par l’annexion de sa Carélie natale. .
Place du Général de Gaulle Médiathèque Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 85 35 75 mediatheque@mortagneauperche.fr
English : Festival Les boréales Rencontre avec l’autrice Finlandaise Merja Mäki
