Festival Les Cendriales Salon
Festival Les Cendriales Salon dimanche 31 mai 2026.
Salon
Festival Les Cendriales
Eglise Salon Dordogne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Concert à 15h30 en l’église de Salon avec l’ensemble vocal Choeur à coeur de Meyrals dirigé par Jean-Claude Redureau et un duo de violon et harpe.
Exposition Arts visuels dans la salle des fêtes d’artistes peintres et photographes de l’association partenaire Arts en Grun.
17ème édition du festival Les Cendriales u 29 mai au 6 juin.
Concert à 15h30 en l’église de Salon avec l’ensemble vocal Choeur à coeur de Meyrals dirigé par Jean-Claude Redureau et un duo de violon et harpe.
Exposition Arts visuels dans la salle des fêtes d’artistes peintres et photographes de l’association partenaire Arts en Grun. .
Eglise Salon 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 79 01 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Les Cendriales
Concert at 3:30pm in the Salon church with the Choeur à coeur de Meyrals vocal ensemble conducted by Jean-Claude Redureau and a violin and harp duo.
Visual arts exhibition in the village hall by painters and photographers from partner association Arts en Grun.
L’événement Festival Les Cendriales Salon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
À voir aussi à Salon (Dordogne)
- Cendriales Salon 29 mai 2026
- Festival Les Cendriales Salon 29 mai 2026