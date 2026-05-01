Salon

Festival Les Cendriales

Eglise Salon Dordogne

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Concert à 15h30 en l’église de Salon avec l’ensemble vocal Choeur à coeur de Meyrals dirigé par Jean-Claude Redureau et un duo de violon et harpe.

Exposition Arts visuels dans la salle des fêtes d’artistes peintres et photographes de l’association partenaire Arts en Grun.

17ème édition du festival Les Cendriales u 29 mai au 6 juin.

Concert à 15h30 en l’église de Salon avec l’ensemble vocal Choeur à coeur de Meyrals dirigé par Jean-Claude Redureau et un duo de violon et harpe.

Exposition Arts visuels dans la salle des fêtes d’artistes peintres et photographes de l’association partenaire Arts en Grun. .

Eglise Salon 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 79 01 86

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English : Festival Les Cendriales

Concert at 3:30pm in the Salon church with the Choeur à coeur de Meyrals vocal ensemble conducted by Jean-Claude Redureau and a violin and harp duo.

Visual arts exhibition in the village hall by painters and photographers from partner association Arts en Grun.

L’événement Festival Les Cendriales Salon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux