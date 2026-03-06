festival Les chaises musicales

Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

2026-07-03

2 jours de festival convivial avec des ateliers créatifs et activités, des concerts et surtout des jeux de chaises musicales géant en musique live. Le ou la meilleur.e chaisiste musicaliste aura la chance de remporter la chaise pelouse !

Programmation musicale Alice, Elise and compoblanco, Roman et les Draxters, B’zilo, Dylan Gorini, Yumeji et Home Made Crumble pour les chaises musicales

Camping, buvette et food trucks sur place .

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 14 91 12 lafamilleprod24@gmail.com

