Festival Les Chap’ & Vous Retournac

Festival Les Chap’ & Vous

chemin du Camping Retournac Haute-Loire

Tarif : – – EUR

Spectacle à 17h prix libre

Concert 10 €

Début : 2025-09-27 16:00:00

fin : 2025-09-27 01:00:00

2025-09-27

Venez passer un agréable moment sur les bords de Loire ! Musique, spectacles et animations pour toute la famille.

chemin du Camping Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes asso.chapiravi@gmail.com

English :

Come and have a great time on the banks of the Loire! Music, shows and entertainment for all the family.

German :

Verbringen Sie eine schöne Zeit an den Ufern der Loire! Musik, Shows und Unterhaltung für die ganze Familie.

Italiano :

Venite a divertirvi sulle rive della Loira! Musica, spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia.

Espanol :

Venga a divertirse a orillas del Loira Música, espectáculos y animaciones para toda la familia.

