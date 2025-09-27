Festival Les Chap’ & Vous Retournac
Festival Les Chap’ & Vous Retournac samedi 27 septembre 2025.
Festival Les Chap’ & Vous
chemin du Camping Retournac Haute-Loire
Tarif : – – EUR
Spectacle à 17h prix libre
Concert 10 €
Début : 2025-09-27 16:00:00
fin : 2025-09-27 01:00:00
2025-09-27
Venez passer un agréable moment sur les bords de Loire ! Musique, spectacles et animations pour toute la famille.
chemin du Camping Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes asso.chapiravi@gmail.com
English :
Come and have a great time on the banks of the Loire! Music, shows and entertainment for all the family.
German :
Verbringen Sie eine schöne Zeit an den Ufern der Loire! Musik, Shows und Unterhaltung für die ganze Familie.
Italiano :
Venite a divertirvi sulle rive della Loira! Musica, spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia.
Espanol :
Venga a divertirse a orillas del Loira Música, espectáculos y animaciones para toda la familia.
L’événement Festival Les Chap’ & Vous Retournac a été mis à jour le 2025-09-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire