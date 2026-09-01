Festival Les Chardons Ardents Plélan-le-Grand
vendredi 18 septembre 2026 · Plélan-le-Grand
Informations pratiques
Plélan-le-Grand
Festival Les Chardons Ardents
9 Rue du Marché Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Le festival Les Chardons Ardents vous propose pour cette 12ème édition de nombreux spectacles à venir découvrir en famille.
Venez avec nous les 18, 19 et 20 septembre 2026 au vélodrome de Plélan le Grand !
Pour cette édition, des surprises, de la joie, des rires et… du Spectacle !
Festival entièrement interprété et accessible.
Sur place Restauration et buvette conviviale disponibles tout au long du week-end !
Possibilité de réserver spécifiquement certains spectacles. .
9 Rue du Marché Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 50 94 07
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English :
L’événement Festival Les Chardons Ardents Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Brocéliande