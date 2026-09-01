Informations pratiques

Plélan-le-Grand

Festival Les Chardons Ardents

9 Rue du Marché Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Le festival Les Chardons Ardents vous propose pour cette 12ème édition de nombreux spectacles à venir découvrir en famille.

Venez avec nous les 18, 19 et 20 septembre 2026 au vélodrome de Plélan le Grand !

Pour cette édition, des surprises, de la joie, des rires et… du Spectacle !

Festival entièrement interprété et accessible.

Sur place Restauration et buvette conviviale disponibles tout au long du week-end !

Possibilité de réserver spécifiquement certains spectacles. .

9 Rue du Marché Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 50 94 07

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English :

L’événement Festival Les Chardons Ardents Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Brocéliande