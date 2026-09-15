Festival les Clavecins de Chartres : Concert des élèves des conservatoires d’Eure-et-Loir Chartres
samedi 10 avril 2027 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Festival les Clavecins de Chartres : Concert des élèves des conservatoires d’Eure-et-Loir
Place Saint Aignan Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-04-10 18:30:00
fin : 2027-04-10 20:00:00
Date(s) :
2027-04-10
Venez découvrir un concert de musique ancienne par les élèves des conservatoires de Chartres, Lucé, Dreux, Maintenon, Lèves, la Loupe.
Rendez-vous incontournable des amoureux de la musique ancienne, ces 3 concerts, en partenariat avec l’association des Clavecins de Chartres, programmés chaque année dans leur festival, sont aussi l’occasion pour les élèves et musiciens confirmés du département d’Eure-et-Loir, instrumentistes et chanteurs, de se retrouver le temps de 3 sessions de stage et de se perfectionner dans la stylistique baroque en abordant les chefs-d’œuvre du répertoire sur instruments anciens. .
Place Saint Aignan Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Come enjoy a concert of early music performed by students from the conservatories in Chartres, Lucé, Dreux, Maintenon, Lèves, and La Loupe.
L’événement Festival les Clavecins de Chartres : Concert des élèves des conservatoires d’Eure-et-Loir Chartres a été mis à jour le 2026-09-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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