Informations pratiques

Chartres

Festival les Clavecins de Chartres : Concert des élèves des conservatoires d’Eure-et-Loir

Place Saint Aignan Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-04-10 18:30:00

fin : 2027-04-10 20:00:00

Date(s) :

2027-04-10

Venez découvrir un concert de musique ancienne par les élèves des conservatoires de Chartres, Lucé, Dreux, Maintenon, Lèves, la Loupe.

Rendez-vous incontournable des amoureux de la musique ancienne, ces 3 concerts, en partenariat avec l’association des Clavecins de Chartres, programmés chaque année dans leur festival, sont aussi l’occasion pour les élèves et musiciens confirmés du département d’Eure-et-Loir, instrumentistes et chanteurs, de se retrouver le temps de 3 sessions de stage et de se perfectionner dans la stylistique baroque en abordant les chefs-d’œuvre du répertoire sur instruments anciens. .

Place Saint Aignan Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Come enjoy a concert of early music performed by students from the conservatories in Chartres, Lucé, Dreux, Maintenon, Lèves, and La Loupe.

L’événement Festival les Clavecins de Chartres : Concert des élèves des conservatoires d’Eure-et-Loir Chartres a été mis à jour le 2026-09-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES