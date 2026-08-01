Informations pratiques

Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes

FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE: CRACOW DUO.

Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE Concert de musique de chambre: CRACOW DUO.

GRATUIT 12 ans…

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Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 07 35 45

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English :

LES CLES DU CLASSIQUE FESTIVAL Chamber Music Concert: CRACOW DUO.

FREE Ages 12 and under…

L’événement FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE: CRACOW DUO. Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes a été mis à jour le 2026-08-03 par OTC PYRENEES CERDAGNE