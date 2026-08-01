FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE: CRACOW DUO. Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes
samedi 15 août 2026 · Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes
Informations pratiques
Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes
FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE: CRACOW DUO.
Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE Concert de musique de chambre: CRACOW DUO.
GRATUIT 12 ans…
.
Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 07 35 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
LES CLES DU CLASSIQUE FESTIVAL Chamber Music Concert: CRACOW DUO.
FREE Ages 12 and under…
L’événement FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE: CRACOW DUO. Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes a été mis à jour le 2026-08-03 par OTC PYRENEES CERDAGNE