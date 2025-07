FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE QUATUOR AIGHETTA QUATUOR DE GUITARES Osséja

Début : 2025-08-12 19:00:00

fin : 2025-08-12

2025-08-12

Quatuor Aighetta

quatuor de guitares

Un concert moderne, classique, enflammé et virtuose les « Rolling Stones » de la scène classique française!

Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 07 35 45

English :

Aighetta Quartet

guitar quartet

A modern, classical, fiery and virtuoso concert: the « Rolling Stones » of the French classical scene!

German :

Aighetta-Quartett

gitarrenquartett

Ein modernes, klassisches, feuriges und virtuoses Konzert: die « Rolling Stones » der französischen Klassikszene!

Italiano :

Quartetto Aighetta

quartetto di chitarre

Un concerto moderno, classico, ardente e virtuoso: i « Rolling Stones » della scena classica francese!

Espanol :

Cuarteto Aighetta

cuarteto de guitarras

Un concierto moderno, clásico, fogoso y virtuoso: ¡los « Rolling Stones » de la escena clásica francesa!

