FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE SHUBERTIADE EN QUINTETTE: QUATUOR DA VINCI & INVITÉS Osséja
dimanche 16 août 2026 · Osséja
Informations pratiques
Osséja
FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE SHUBERTIADE EN QUINTETTE: QUATUOR DA VINCI & INVITÉS
Osséja Pyrénées-Orientales
Tarif : 17 – 17 – 17
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE Shubertiade en quintette: Quatuor Da Vinci & invités.
GRATUIT 12 ans…
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Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 07 35 45
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English :
LES CLES DU CLASSIQUE FESTIVAL Shubertiade Quintet: Da Vinci Quartet & guests.
FREE Ages 12 and under…
L’événement FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE SHUBERTIADE EN QUINTETTE: QUATUOR DA VINCI & INVITÉS Osséja a été mis à jour le 2026-08-03 par OTC PYRENEES CERDAGNE