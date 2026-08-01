UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Osséja

FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE SHUBERTIADE EN QUINTETTE: QUATUOR DA VINCI & INVITÉS Osséja

dimanche 16 août 2026 · Osséja

FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE SHUBERTIADE EN QUINTETTE: QUATUOR DA VINCI & INVITÉS Osséja

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
66340 Osséja
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
17 17 17 Tarif réduit Tarif réduit

Osséja

FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE SHUBERTIADE EN QUINTETTE: QUATUOR DA VINCI & INVITÉS

Osséja Pyrénées-Orientales

Tarif : 17 – 17 – 17

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE Shubertiade en quintette: Quatuor Da Vinci & invités.
GRATUIT 12 ans…
  .

Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 84 07 35 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

LES CLES DU CLASSIQUE FESTIVAL Shubertiade Quintet: Da Vinci Quartet & guests.
FREE Ages 12 and under…

L’événement FESTIVAL LES CLES DU CLASSIQUE SHUBERTIADE EN QUINTETTE: QUATUOR DA VINCI & INVITÉS Osséja a été mis à jour le 2026-08-03 par OTC PYRENEES CERDAGNE