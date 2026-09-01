Festival les d’i-dé Games Salle Victor Hugo Avranches

Informations pratiques

Avranches

Festival les d’i-dé Games

Salle Victor Hugo Place Carnot Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Les D’i-Dé Games arrivent à Avranches ! Une journée 100 % jeux de société pour petits et grands : découvertes, rencontres, animations, créateurs, éditeur, restauration et tombola. Venez jouer, rire et partager un moment convivial en famille ou entre amis. .

Salle Victor Hugo Place Carnot Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 32 36 43 68 jeuxdide@gmail.com

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English : Festival les d’i-dé Games

L’événement Festival les d’i-dé Games Avranches a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MSM Normandie – BIT Genêts