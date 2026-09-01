UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Avranches

Festival les d’i-dé Games Salle Victor Hugo Avranches

samedi 26 septembre 2026 · Salle Victor Hugo · Avranches

Festival les d’i-dé Games Salle Victor Hugo Avranches

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle Victor Hugo
Adresse
Place Carnot
Ville
50300 Avranches
Département
Manche
Tarif

Avranches

Festival les d’i-dé Games

Salle Victor Hugo Place Carnot Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Les D’i-Dé Games arrivent à Avranches ! Une journée 100 % jeux de société pour petits et grands : découvertes, rencontres, animations, créateurs, éditeur, restauration et tombola. Venez jouer, rire et partager un moment convivial en famille ou entre amis.   .

Salle Victor Hugo Place Carnot Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 32 36 43 68  jeuxdide@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival les d’i-dé Games

L’événement Festival les d’i-dé Games Avranches a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MSM Normandie – BIT Genêts

À voir aussi à Avranches (Manche)