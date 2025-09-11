Festival les émouvantes festival des musiques d’aujourd’hui Place Carli Marseille 1er Arrondissement

Festival les émouvantes festival des musiques d’aujourd’hui Place Carli Marseille 1er Arrondissement jeudi 11 septembre 2025.

Festival les émouvantes festival des musiques d’aujourd’hui

Du jeudi 11 au samedi 13 septembre 2025. Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-11

Le Festival Les Émouvantes, organisé par la compagnie Émouvance fondée par le contrebassiste Claude Tchamitchian, est un rendez-vous marseillais dédié à la découverte de musiques contemporaines et à la croisée des genres.

Le Festival Les Émouvantes, organisé par la compagnie Émouvance fondée par le contrebassiste Claude Tchamitchian, est un rendez-vous marseillais dédié à la découverte de musiques contemporaines et à la croisée des genres. Installé depuis 2021 au Conservatoire Pierre Barbizet, il met en lumière des artistes issus des musiques afro-américaines et de la rencontre avec les musiques écrites et improvisées, principalement européennes. .

Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 06 10 58 festival-emouvantes@tchamitchian.fr

English :

The Festival Les Émouvantes, organized by the Émouvance company founded by double bassist Claude Tchamitchian, is a Marseille-based event dedicated to the discovery of contemporary music and the crossroads of genres.

German :

Das Festival Les Émouvantes, das von der vom Kontrabassisten Claude Tchamitchian gegründeten Compagnie Émouvance organisiert wird, ist ein Treffen in Marseille, das der Entdeckung zeitgenössischer Musik und der Überschneidung von Genres gewidmet ist.

Italiano :

Il Festival Les Émouvantes, organizzato dalla società Émouvance fondata dal contrabbassista Claude Tchamitchian, è una manifestazione marsigliese dedicata alla scoperta della musica contemporanea all’incrocio dei generi.

Espanol :

El Festival Les Émouvantes, organizado por la compañía Émouvance, fundada por el contrabajista Claude Tchamitchian, es un acontecimiento marsellés dedicado al descubrimiento de la música contemporánea en la encrucijada de géneros.

L’événement Festival les émouvantes festival des musiques d’aujourd’hui Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-01 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille