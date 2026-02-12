Festival Les Enchanteurs Genticorum Grenay

Festival Les Enchanteurs Genticorum

28 bis Boulevard des Flandres Grenay Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Les Enchanteurs, le festival de chansons itinérant dans les Hauts de France.

Avec ses nominations aux Juno et à l’Adisq, et ses quatre Prix de Musique Folk Canadienne, Genticorum est parmi les groupes phares de la musique traditionnelle québécoise. Pascal Gemme (violon) et Yann Falquet (guitare), les deux membres fondateurs du trio sont également reconnus individuellement pour leur solide contribution à la scène musicale trad.

Ils sont rejoints depuis 2015 par le multiinstrumentiste virtuose et compositeur Nicholas Williams (flute, accordéon); le plaisir qu’ont ces trois musiciens à jouer et créer ensemble est palpable, autant sur scène que sur disque. En vingt-deux ans, le trio s’est taillé une place de choix sur la scène internationale des musiques traditionnelles, folk et celtiques dans une vingtaine de pays. .

28 bis Boulevard des Flandres Grenay 62160 Pas-de-Calais Hauts-de-France

English :

Les Enchanteurs, the travelling song festival in the Hauts de France region.

