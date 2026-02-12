Festival Les Enchanteurs La Phaze + David Cranf Sains-en-Gohelle

Festival Les Enchanteurs La Phaze + David Cranf

4 place de la Marne Sains-en-Gohelle Pas-de-Calais

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

2026-04-09

Les Enchanteurs, le festival de chansons itinérant dans les Hauts de France.

LA PHAZE

La Phaze est le groupe qui a créé une signature sonore unique, une fusion puissante entre électro, punk et drum and bass Avec plus de 20 ans de carrière et pas loin de 1000 concerts, La Phaze incarne une énergie scénique remarquable et un engagement socio-politique constant.

Le nouveau show est prêt à délivrer toute sa puissance et invite le public à une véritable rave-punk Bienvenue dans La nouvelle Phaze!

David Cranf

David Cranf, c’est un clair obscur, une lumière portée par un timbre vocal velouté sur les ombres d’une électro forgée avec les sons actuels. Ses textes hyperconscients alternent poésie de l’intime et contestation d’un monde toujours plus violent, qui n’oublie pas d’être absurde. .

Pas-de-Calais Hauts-de-France

English :

Les Enchanteurs, the travelling song festival in the Hauts de France region.

